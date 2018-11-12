Купоны для Алиэкспресс на сентябрь 2020

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Краткая информация об интернет-магазине Алиэкспресс

Aliexpress.com – это популярный интернет-магазин электроники, модной одежды и обуви, аксессуаров, товаров для дома и многих других товаров от китайских производителей. Широкий ассортимент продукции представлен более 100 миллионами изделий по низким ценам. Клиентам предлагается доставка в более 200 стран, круглосуточная поддержка, защита покупателя и безопасная оплата.

Ассортимент современного интернет-магазина Алиэкспресс

Представьте, что вы можете приобрести всё необходимое для дома, себя и своих родных, а также последние новинки гаджетов в одном месте по доступным ценам! Широчайший ассортимент интернет-магазина Aliexpress.com представляет тысячи страниц каталога, который компактно распределён на категории. Здесь вы найдёте большой выбор современных телефонов и сопутствующих аксессуаров, компьютеров и оргтехники, популярной электроники и бытовой техники, модной одежды для всей семьи, товаров для детей и приусадебного участка.

Также предлагается бижутерия, сумки, товары для здоровья и красоты, спорта и активного отдыха. Кроме этого, здесь можно осуществить оптовую закупку изделий, приобрести упаковочную продукцию и всё необходимое для розничной коммерции. Вы обязательно найдёте большое многообразие подарочных наборов или отдельных экземпляров по любому случаю. Для быстрого поиска необходимой продукции можно воспользоваться удобными фильтрами и сортировками, а также интеллектуальным поиском.

Как приобрести товары со скидкой в интернет-магазине Алиэкспресс?

Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, сколько специальных возможностей предлагает интернет-магазин Aliexpress.com для своих покупателей! Кроме изначально низких цен, вы можете дополнительно сэкономить семейный бюджет, используя:

тематические распродажи – как правило, они посвящены определённому поводу и длятся указанный период: «чёрная пятница», «киберпонедельник», очередная годовщина интернет-магазина Алиэкспресс и прочее;

промокоды – специальное сочетание букв и цифр, предоставляющее скидку на покупку продукции;

мобильное приложение – сделав заказ в мобильном приложении, вы можете получить скидку на выбранный товар;

центр привилегий – программа лояльности, позволяющая пользователям получать подарки на годовщину или День Рождения, эксклюзивные цены на товары, а также баллы за отзывы и общение с продавцами;

подарочный сертификат - позволяет его владельцу оплатить покупку частично или полностью исходя из номинала карты и получать при необходимости более быстрый возврат;

монеты в приложении – их можно получить посредством игр и промоакций, а также обменять на товары или купоны.

Как правильно активировать купон в интернет-магазине Алиэкспресс?

Самым распространённым инструментом получения скидки в онлайн шоппинге является промокод. Его можно получить за регистрацию или подписку за новостную рассылку, при первом заказе или без совершения дополнительных процедур в рамках определённой акции. Однако стоит отметить, что в корзине можно использоваться только одно значение купона, наиболее подходящее под выбранные товары. Также полученная скидка не суммируется с другими акциями. В интернет-магазине Алиэкспресс существует несколько видов промокодов:

от AliExpress – распространяются на все товары, кроме продукции из раздела Молл;

от продавцов – используются для изделий того магазина, продавец которого предоставил данный купон;

спецкупоны – могут быть применены у определённых покупателей со специальной отметкой.

Данный дисконт может быть выражен в процентном или денежном эквиваленте.

Для успешной активации промокода вам потребуется:

скопировать значение промокода с данной страницы; перейти на сайт интернет-магазина AliExpress и зарегистрироваться; добавить в корзину товары; выбрать в специальном поле предложенный купон; нажать кнопку «Заказать у этого продавца»; проверить активацию промокода; завершить покупку.

Стоит отметить, что на момент покупки срок действия купона должен быть актуальным. Также для его активации обычно требуется совершение покупки на определённую сумму. На некоторые категории товаров скидка по промокоду может не распространяться.

Как оформить заказ в интернет-магазине Алиэкспресс?

Ознакомившись с перечнем понравившейся продукции, остаётся оформить на неё заказ в несколько кликов:

зарегистрируйтесь на сайте, авторизуйтесь через социальные сети или войдите в личный кабинет; выберите вариант доставки; добавьте понравившиеся товары в корзину; укажите в отдельном поле выбранный купон и активируйте его; заполните пустые поля контактных данных при необходимости; укажите комментарий для продавца при желании; выберите способ оплаты; нажмите кнопку «Подтвердить и оплатить».

Рассчитаться за заказанную продукцию покупатель может онлайн, используя карты Visa, MasterCard, Maestro, Wire transfer, электронные инструменты WebMoney, Yandex.Money, QIWI, а также Western Union, American Express и прочие сервисы. Также возможна оплата через мобильный телефон российских операторов.

Получение заказанной продукции может быть осуществлено несколькими транспортными компаниями: ePacket, China Post Air Parcel, AliExpress Standard Shipping, Tmall. После прохождении таможни товар передаётся в почтовую службу или в транспортную компанию в зависимости от стоимости и выбранного способа доставки продукции.

Если вы не получили товар или изделие пришло ненадлежащего качества, то можете оформить возврат на получение денежных средств посредством открытия спора. После этой процедуры продавец должен ответить вам в течение 5 дней. Если ответ не получен, то покупателю возвращаются его денежные средства на используемый при оплате счёт.

Если продавец не согласен с возвратом, то вопрос решается с привлечением специалистов интернет-магазина AliExpress.